Фото: flacon.ru

7 апреля на дизайн-заводе "Флакон" пройдет День Испании. Гости мероприятия смогут поучиться играть на гитаре и кахонах, посетить танцевальный мастер-класс по танцу фламенко и food-корты с традиционными испанскими блюдами.

Кроме того, любой желающий сможет расширить свои познания в испанском и научиться пантомиме. Любители испанской кухни смогут посетить кулинарные мастер-классы.

Для гостей, которые придут в самых ярких национальных костюмах, "Флакон" и "Flamenqueria" приготовили специальный приз – культовую книгу Педро Альмодовара "Патти Дифуса" и другие тексты". Это единственная книга испанского режиссера, которая стала бестселлером и переведена более чем на 15 языков мира.

"Испания – это не только лучшие курорты, оперные певцы и коррида, но и прекрасные вина. В этот день можно будет насладиться ароматом и вкусом настоящий испанской сангрии, а также попробовать хамон – испанский национальный деликатес", - сообщается в пресс-релизе.

Весь день будет открыта "Школа Сальвадора Дали". Гости смогут познакомиться с сюрреализмом, получить мастер-класс от преподавателей арт-школы "Открытие", посетить фотовыставку Джеймса Хилла "Дни Сан-Исидро", посвященную испанской корриде, а также увидеть картины Юлии Снеговой и Марии Комыса.

Весь день будет работать видео-арт-инсталляция о жизни в Испании - легендарном фестивале "La Tomatina", испанских праздниках и буднях. Вечером гостей ждет Гала-концерт победителей XII Международного фестиваля фламенко "¡Viva España!" и показ мод.

Завершится праздник таблао – вечерним мероприятием, сочетающее в себе cante (пение), baile (танец) и toque (музыка).