"Химки" обыграли "Панатинаикос" и заняли второе место в группе

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные "Химки" одержали победу над "Панатинаикосом" в заключительном матче группового этапа Евролиги со счетом 78:77. Победа позволила подопечным Куртинайтиса занять второе место в группе.

Химчане, на правах хозяев площадки, с первых минут ринулись в атаку, что позволило им успешно провести первую четверть - 21:14. Но "Панатинаикос" не собирался отдавать матч, и во второй четверти игра выравнялась - 25:25.

После большого перерыва инициативу захватили уже гости. В третьей десятиминутке они сократили семиочковое отставание до двух баллов, а в заключительном отрезке игры грекам удалось за 3 минуты до конца сравнять счет.

Казалось бы, "Химки" не смогут "вытянуть" матч, тем более, что паркет покинул получивший пятое персональное замечание Фридзон. Но ситуацию спасла бурная реакция греков на спорное решение арбитра. "Панатинаикос" был наказан техническим замечанием. В итоге гостей не спасло даже трехочковое попадание с сиреной - 78:77, победа "Химок".

Победа позволила подопечным Куртинайтиса выйти на второе место в группе. Во втором групповом этапе "Химки" сыграют с "Маккаби", "Барселоной", "Монтепаски", "Бешикташем" и "Фенербахче".