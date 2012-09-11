Во взломе сайта Хамовнического суда подозревают жителя Тольятти

фото: ИТАР-ТАСС

По подозрению во взломе сайта Хамовнического суда задержан и допрошен житель Тольятти. Из его квартиры правоохранители изъяли и направили на экспертизу все электронные носители.

По предварительным данным, после допроса предполагаемый фигурант отпущен на свободу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции заявили, что обыск в квартире молодого человека был проведен согласно судебному решению. Однако по мнению адвоката подозреваемого Андрея Соколова, полицейские нарушили закон. В своем блоге юрист отметил, что у его подзащитного изъяли компьютер, мобильный и флешки.

Напомним, что хакеры атаковали сайт Хамовнического суда 21 августа. В результате взлома на главной странице ресурса появились антиправительственные лозунги. В течение нескольких часов посетителям сайта была доступна следующая информация: " Судейское сообщество: в свое время расстреляли бы"; "Судебная практика: хуже некуда"; "Судебное производство: ты одинок"; "Справочная информация: мы знаем о тебе все", "Лгуны и обещалкины".

Кроме того, злоумышленники разместили на сайте видеоклип на песню "Mrazish" эпатажного болгарского певца AZIS.

Судебный департамент при ВС РФ потребовал привлечения хакеров к уголовной ответственности.