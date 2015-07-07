Москву свяжут авиасообщением с Батуми и Кутаиси

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сразу несколько российских авиакомпаний теперь будут осуществлять перевозки по новым маршрутам из Москвы на территорию Грузии. Речь идет о двух крупных городах – Батуми и Кутаиси. Об этом информирует официальный сайт Росавиации.

Так, авиакомпания "Трансаэро" будет выполнять перевозки пассажиров, грузов, багажа и почты по маршруту Москва – Батуми и обратно с частотой 7 рейсов в неделю. В таком же режиме будет работать и авиакомпания "Сибирь". Она же свяжет российскую столицу с Кутаиси. Теми же полномочиями наделена и авиакомпания "Уральские авиалинии". "ВИМ-АВИА" раз в неделю будет осуществлять перевозки в Кутаиси.

Полный список назначений российских авиапредприятий на перелеты в Грузию можно посмотреть на сайте Росавиации.

Напомним, рейсы в Грузию были возобновлены почти год назад. Допуск к полетам по маршруту Москва – Тбилиси получили ряд компаний, среди которых "Аэрофлот", "ВИМ-Авиа", "Глобус", "Сибирь", "Трансаэро", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр".

Авиасообщение между государствами было прекращено в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.