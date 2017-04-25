Налог на бездетность в Госдуме назвали "издевательством над населением"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает предложение ввести налог на бездетность для обеспеченных граждан "издевательством над населением". Об этом он заявил Агентству "Москва".

По мнению парламентария, введение этого налога может привести к "напряжению в обществе". Он добавил, что для пополнения бюджетов нужно концептуально менять экономическую стратегию. Первыми изменениями должны быть подоходный налог, изменения ключевой ставки и налоговые каникулы для новых производств.