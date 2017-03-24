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24 марта 2017, 11:53

Политика

Ле Пен не видит причин, оправдывающих враждебное отношение властей Франции к РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не увидела причин, оправдывающих враждебное отношение властей Франции к России, передает РИА Новости.

Об этом лидер французской партии "Национальный фронт" рассказала 24 марта в Москве на заседании комитета Госдумы по международным делам.

По словам Ле Пен, она всегда считала, что Франция и Россия должны поддерживать и развивать отношения, которые связывают обе страны долгое время. Эти отношения развивались не только в культурной и торговой сферах, но и в энергетической.

Марин Ле Пен прибыла Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. На встрече обсудили такие проблемы, как противостояние терроризму и вопросы российско-французского сотрудничества.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.

Госдума Россия Франция власть Марин Ле Пен жизнь в мире
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