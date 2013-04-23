Потерпевших и свидетелей уравняют в правах с обвиняемыми

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума РФ выступила в защиту потерпевших и свидетелей. 23 апреля поправки в российское законодательство представила председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Она предлагает с момента возбуждения уголовного дела признавать человека потерпевшим, более того, каждому потерпевшему, в том числе несовершеннолетнему, государство должно предоставлять бесплатного адвоката. Парламентарий уверена, что следствию достаточно лишь один раз под видеозапись допросить ребенка, подвергшегося насилию, чтобы не заставлять его переживать вновь трагические минуты и унижение. Также, согласно законопроекту, в ходе следствия и судебного расследования все личные данные о потерпевших должны быть скрыты от обвиняемых. При этом сами потерпевшие должны знать буквально о каждом "шаге" обвиняемого, вплоть до его освобождения из мест лишения свободы.

"У нас провал в законодательстве в отношении потерпевших. У потерпевших, в том числе детей, должны быть равные права с виновными в преступлении лицами", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что на сегодняшний день в законодательстве совершенно не прописаны права лиц, подвергшихся насилию со стороны преступников.

Яровая уверена, что в Уголовно-процессуальном и Уголовном кодексах РФ должны быть закреплены все моменты, которые позволят потерпевшим, не боясь, давать показания на предварительном следствии. "Мы предлагаем наделить потерпевшего целым рядом прав с момента возбуждения уголовного дела. Он должен быть защищен государством. А по существующему законодательству все делается только для обвиняемого, вплоть до того, что ему предоставляется бесплатный адвокат, за которого платит государство", - отметила Яровая.

Она также напомнила, что следствие не сразу признает человека потерпевшим. "Нужно сделать точку отсчета, с которой лицо будет признаваться потерпевшим, в том числе если человек уже погиб. Нужно принять все меры, которые обеспечат неотвратимость наказания для виновных лиц", - сказала Яровая.

Также разработчик законопроекта предлагает информировать потерпевшего о ходе всего предварительного следствия, получать все копии документов по первому требованию, в том числе судебный приговор. Более того, Яровая уверена, что следствие должно спрашивать мнение потерпевших по избранию меры пресечения предполагаемому преступнику, а также информировать потерпевших о судьбе осужденных лиц, например, если решается вопрос об условно-досрочном освобождении. "Я уверена, что за такими лицами, совершившими тяжкие преступления, должен быть административный надзор 25 и более лет", - подчеркнула Яровая.

Парламентарий особо остановилась на детях, ставших жертвой насилия. По ее словам, "статус потерпевшего ребенка - отдельная история". Яровая отметила, что сейчас по законодательству ребенок в ходе следствия должен неоднократно переживать трагические моменты, которые с ним произошли. "Мы считаем, что первое показание ребенка должно фиксироваться на видеокамеру, и вторичный допрос должен проходить в исключительном случае и только по решению суда. Более того, мы предлагаем всем детям, ставшим жертвой насилия, на стадии следствия предоставлять бесплатного адвоката. Необходимо, чтобы у ребенка была своя профессиональная защита", - сказала парламентарий.

По ее словам, количество преступлений в отношении несовершеннолетних катастрофически увеличивается в последнее время. Между тем преступники изъявляют желание, чтобы их дела рассматривались судом присяжных заседателей. "Вы посмотрите, в суде присяжных виновные лица разыгрывают фарс, и заседатели выносят им оправдательные приговоры. Я считаю, что эту возможность необходимо также исключить из законодательства. Я придерживаюсь мнения, что в отношении педофилов и тех, кто убивает ребенка, не может быть никакого прощения", - заявила Яровая.

Более того, она считает недопустимым в ходе следствия и судебного разбирательства разглашать данные любого потерпевшего, в том числе несовершеннолетнего. "Главное, чтобы эти преступления не скрывались, а следствие было более доброжелательно к ребенку, чтобы никто не ушел от ответственности. Наша задача - создать весь комплекс мер, чтобы ребенок мог жить дальше, не оглядываясь на произошедшие с ним страшные события. Чтобы у него было полноценное будущее. И это в наших руках", - подчеркнула Яровая.

Парламентарий также отметила, что в законодательстве нужно прописать права на защиту не только потерпевших, но и свидетелей. "Это крайне необходимо сделать. Ведь раскрытию преступления способствуют не только те, кто стал жертвой, но и свидетели. Именно они помогают установить истину по делу, а значит, должны быть также защищены", - заявила Яровая. По ее мнению, необходимо усиливать и разъяснительную работу в обществе, чтобы граждане не оставались равнодушными, если видят, что кто-то пытается совершить преступление против ребенка или взрослого, чтобы не проходили мимо.

Ирину Яровую поддержали и коллеги из других фракций. Более того, член комитета по транспорту Олег Нилов предложил улучшить качество административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. "Я предлагаю в обязательном порядке информировать всех граждан о том, что у них в населенном пункте живет педофил. Список таких отморозков только расширяется, с этим надо бороться, в том числе общественным мнением", - подчеркнул депутат.

Ирина Яровая отметила, что ко второму чтению готова внести корректировки в законопроект, учитывая пожелания коллег.

Екатерина Карачева