Семьям погибших на производстве будут выплачивать 1 миллион рублей

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который будет обязывать работодателя в случае смерти работника на производстве единовременно выплачивать родственникам 1 миллион рублей.

По нынешнему законодательству, размер единовременной выплаты семьям погибших на производстве равен 80 тысячам рублей, сообщается на официальном сайте Госдумы России.

В пояснительной записке к закону также сказано, что при наступлении чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов правительством будут выделятся денежные средства в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего по равным долям каждому члену его семьи.

Документ вступит в силу с 1 января 2014 года.