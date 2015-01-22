Патриарх Кирилл рассказал депутатам Госдумы, какой должна быть семейная политика

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Политика в области семьи, материнства и детства должна защищать право ребенка на семью. Родители же должны иметь возможность воспитывать детей согласно традиционным семейным ценностям, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, впервые выступая в Госдуме. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

"Попытки ограничить право отца и матери воспитывать детей в соответствии со своим мировоззрением и нравственными ценностями серьезно угрожают семье, а значит и обществу", - отметил патриарх.

Он также подчеркнул, что нередко права детей искусственно противопоставляются правам семьи и родителей, однако во главе угла должна стоять именно семья. "Государство может вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи лишь в самых крайних случаях, когда физическому и нравственному здоровью ребенка угрожает доказанная опасность", - заявил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл призвал бороться с абортами и суррогатным материнством

Он также предложил исключить операции по прерыванию беременности из системы ОМС и запретить рекламу абортов."Одной из главных бед России остается огромное число абортов", - сказал патриарх. Он добавил, что если бы удалось в два раза сократить количество абортов, то в стране "был бы устойчивый и мощный демографический рост".

В качестве причин для прерывания беременности патриарх назвал "давление врачей и родственников, материальные и жилищные трудности". По этой причине государство должно оказывать помощь семьям в разрешении всех этих проблем.

Предстоятель РПЦ считает оправданным и выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования, "которая поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе тех, кто категорически не приемлет аборты". Осудил он и суррогатное материнство, альтернативой которому может быть усыновление сирот.