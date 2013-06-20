Госдума проведет ревизию законов, принятых за последние 20 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Рабочая группа депутатов Госдумы проведет ревизию законов, принятых за 20 лет работы парламента. В дальнейшем такие проверки планируется составлять ежегодно.

За 20 лет в России принято более 4 тысяч 800 законов, анализировать будут только базовые 180 - 200 документов, включая Конституцию, конституционные законы, все кодексы и избирательное законодательство.

В частности, последнее с 2002 года менялось 60 раз, пишет сегодня издание "Ведомости".

Анализу будет подвергнута и юридическая техника составления законов, кроме того, проверить хотят и язык законов. Претензии к формулировкам в законодательстве не раз высказывали участники заседания президиума, кроме того, неясность и двусмысленность формулировок критиковал президент Владимир Путин.

Планируется, что отчет будет составлен к ноябрю. Помимо федерального законодательства проанализируют и региональное — местных парламентариев попросят проанализировать их уставы.

Члены комитета уже советуются со специалистами, которые будут участвовать в подготовке отчета, в частности, консультировать рабочую группу будет Министерство юстиции, ответственное за мониторинг законодательства.