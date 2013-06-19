Закон о приватизации помещений для малого и среднего бизнеса продлили

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении приватизации помещений для малого бизнеса.

Документ также предполагает упрощение выкупа госимущества для малого и среднего бизнеса, снимает ограничения на максимальную площадь арендуемых помещений.

Теперь компании, которые ранее получили отказ в выкупе помещений из-за ограничений площади, теперь могут подать повторное заявление.

Кроме того, подать заявление о выкупе помещений могут те объекты, которые арендуют их более 5 лет по состоянию на 1 сентября 2012 года.