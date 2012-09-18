На пост главы комитета Госдумы по СМИ претендуют четыре депутата

Андрей Воробьев. Фото: ИТАР-ТАСС

На пост главы комитета Госдумы по СМИ претендуют четыре кандидата. Два из них представляют "Единую Россию", а еще двое являются "справороссами".

"Рассматриваются кандидатуры на должность руководителя комитета по СМИ. Фигурируют Алексей Митрофанов ("Справедливая Россия"), Леонид Левин ("Справедливая Россия"), Александр Хинштейн ("Единая Россия") и Борис Резник ("Единая Россия"). На ком мы остановимся, покажет время", - пояснил РИА Новости позицию "единороссов" руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Андрей Воробьев.

Парламентарий уточнил, что эти четыре кандидатуры будут рассматриваться сначала на президиуме "Единой России", а затем на заседании фракции определятся с наиболее подходящей кандидатурой. К обсуждению также привлекут руководителей других думских фракций.

Воробьев не исключил, что "Единая Россия" определится со своими предпочтениями уже в следующий понедельник, на заседании фракции.

Напомним, что 17 сентября появилась информация, что председатель Госдумы Сергей Нарышкин поручил проработать создание комитета Госдумы по СМИ. В настоящее время вопросы СМИ рассматривает комитет по культуре.