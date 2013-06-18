Получение гражданства для участников программы по переселению упростят

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроект, уточняющий правила упрощенного предоставления гражданства России переселившимся в нашу страну соотечественникам.

Согласно документу, для переселенцев необязательны 5-летний срок проживания на территории России, вид на жительство в России, подтверждение наличия законного источника средств к существованию, а также подтверждение владения русским языком.

Если закон будет принят, получить гражданство в упрощенном порядке смогут не только сами участники госпрограммы, но и члены их семей, прибывшие в Россию.

И хотя на переселенцев распространяются все ограничения, предусмотренные законом "О правовом положении иностранных граждан", к ним не будет применяться целый ряд общих оснований для аннулирования разрешения на временное проживание в России.

Предполагается, что до 2015 года в Россию в рамках программы переселения переедет около 100 тысяч человек.