В соцсети "Вконтакте" сохранят часть аудизаписей в открытом доступе

В соцсети "Вконтакте" удаляют нелегальные аудизаписи

Представители сети "Вконтакте" заявили, что попытаются сохранить в открытом доступе большую часть аудиозаписей. В социальной сети сейчас активно вычищают нелегальный контент в связи с тем, что Госдума в пятницу приняла в первом чтении закон по борьбе с пиратством, сообщает телеканал "Москва 24".

Новый закон накладывает запрет на нелегальное использование музыкального контента. Удаляются даже переименованные записи. Напомним, что Lana Del Ray теперь называют "Ванна Без Дверей", Джастина Бибера переименовали в Джигана и Бомбера, а группу Metallica - в Метлу.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" специально маскируют имена исполнителей, усложняя тем самым работу борцам с пиратским контентом.

Согласно проекту нового антипиратского закона, хостинг-провайдеры и владельцы сайтов обязаны в течение суток удалить или заблокировать противоправный контент по первому требованию правообладателя. Перед этим необходимо скопировать и сохранить противоправный контент для передачи правоохранительным органам, а также предоставить сведения о пользователе, разместившем контент, правообладателю.