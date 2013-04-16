Депутаты Госдумы будут избираться в парламент по смешанной схеме

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты нижней палаты парламента будут избираться по новым правилам. Пропорциональная система, при которой в выборах участвуют только партии, изменена на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему, при которой половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина - по одномандатным округам.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выборах по смешанной системе.

Законопроект предусматривает два вида бюллетеней для голосования: 225 человек будут избираться по одномандатному округу и столько же по федеральному.

В списки могут войти и беспартийные кандидаты, доля которых может достигать 50 процентов.

Также законопроект допускает самовыдвижение кандидатов по одномандатным округам.

Новая редакция закона о выборах в Госдуму предусматривает еще несколько новшеств, таких как запрет баллотироваться в Думу осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, даже если у них прошел срок судимости. Напомним, сейчас такие кандидаты могут участвовать в выборах, если их судимость погашена.

Кроме того, все кандидаты в депутаты должны будут отчитаться о своем имуществе и доходах.

Также новая редакция закона регламентирует расходы на избирательную кампанию: кандидату разрешено потратить до 15 миллионов рублей, партии - до семисот миллионов.

Поправки коснулись и процедуры выборов. В день голосования на избирательном участке разрешено устанавливать средства видеонаблюдения и транслировать видео в интернете. Журналистам и наблюдателям разрешено проводить фото- и видеосъемку. Также они могут запросить заверенную копию протокола голосования.

Как рассказал M24.ru депутат Госдумы Николай Булаев, возвращение к одномандатным округам при выборах в Государственную Думу позволит вернуть режим взаимоотношений "депутат-избиратель", когда перед избирателем отвечает не только партия, но и ее конкретный представитель.

"Уверен, для того, кто видит себя в серьезной политике, особенно на региональном уровне, крайне важно иметь опыт участия в избирательной кампании по одномандатному округу", - отметил депутат.