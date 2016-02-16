Закон о единых правилах расчета стоимости эвакуации машин примут в марте

Фото: m24.ru

Госдума в марте может принять в окончательном чтении закон, устанавливающий право регионов определять стоимость перемещения и хранения эвакуированных автомобилей только в соответствии с методическими указаниями Федеральной службы по тарифам. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, передает Агентство "Москва" .

"Если законопроект в таком виде будет принят в марте во втором чтении, то третье будет через неделю после второго. Комитет уже поддержал законопроект, поэтому ждем марта, чтобы нормы законопроекта были законодательно закреплены", – отметил Лысаков.

Ранее комитет по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал законопроект о единой методики расчета тарифов на перемещение и хранение транспортных средств к принятию во втором чтении. Члены комитета также одобрили поправки, разрешающие оплачивать эвакуацию автомобиля и стоимость содержания на штрафстоянке после возврата машины. Кроме того, поправки уточняют механизм применения блокираторов при задержании транспортного средства. В частности, порядок блокирования автомобиля предлагается устанавливать на региональном уровне.

Правительственный проект закона был принят Госдумой в первом чтении 19 июня 2015 года. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать "формированию непротиворечивой правоприменительной практики по вопросу установления размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств".