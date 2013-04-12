Списки участников выборов не будут публиковать в СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Теперь информация об участниках региональных и муниципальных выборов будет публиковаться только в интернете. Дублировать ее в СМИ, как это было раньше, больше не будут.

На заседании 12 апреля депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о размещении информации о кандидатах. Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

Причина этих поправок заключается в экономии средств. По мнению парламентариев, интернет доступен практически всем избирателям и дублировать информацию о кандидатах в печатных изданиях не имеет смысла, так как это требует больших финансовых вложений.

Ожидается, что принятие закона позволит существенно сократить расходы, связанные с подготовкой и проведением региональных и муниципальных выборов.

По данным правительства, в 2010 году около половины всех регионов страны потратили 2,8 миллиона рублей на то, чтобы опубликовать списки избирательных объединений перед выборами.