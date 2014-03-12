Список наблюдателей на референдум в Крыму утвердят в Москве 13 марта

В Москве формируют список наблюдателей на референдум в Крым

В столице формируют список наблюдателей на референдум в Крым, его утвердят 13 марта в комитете Госдумы по делам СНГ, передает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что российские депутаты будут находиться на территории республики с 15 по 17 марта.

Напомним, парламент Крыма проголосовал за присоединение автономии к России и принял декларацию независимости. Окончательное решение о статусе Крыма примут на референдуме 16 марта украинцы, живущие на полуострове.

На голосование выносятся два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Бюллетени для голосования будут печататься на русском, украинском и крымскотатарском языках.