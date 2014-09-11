В Госдуме намерены ужесточить наказание за контрабанду

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Госдума планирует приравнять продажу контрабандных товаров, фальсификата и контрафакта к действию, которое угрожает жизни и здоровью граждан, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой.

Поправками планируется дополнить сразу несколько законопроектов на эту тему, которые уже внесены в Госдуму и будут рассматриваться осенью.

По словам Яровой, резко возросло число случаев массовой гибели людей, потреблявших некачественную продукцию из других стран. Сейчас депутаты и эксперты изучают в том числе предложения Роспотребнадзора о том, чтобы ко второму чтению установить ответственность за производство и реализацию контрафактных продовольственных товаров.

В настоящее время за незаконное использование товарного знака производитель обязан выплатить штраф от 1,5 тысяч до 40 тысяч рублей в зависимости от положения поставщика. Кроме того, незаконное воспроизведение чужого товарного знака обойдется поставщику штрафом в размере однократной - трехкратной стоимости товара по аналогичным правилам.

Также за введение потребителя в заблуждение насчет свойств и качеств товара, а также обмеривание, обвешивание, обсчет предлагается ввести штраф для производителя в размере 40 тысяч рублей при обращении физического лица и 500 тысяч рублей - при обращении юридического лица или индивидуального предпринимателя. Ранее по этим правилам производителю грозило от 3 до 40 тысяч рублей в зависимости от статуса лица.

"Несомненно, вопрос безопасности жизни и здоровья граждан должен быть поставлен во главу угла. Государство выстраивает защиту добросовестной конкуренции, защиту производителя, который действует легально и ответственно, а значит выполняет все обязательства, в том числе налоговые, и с точки зрения безопасности", - пояснила Яровая.