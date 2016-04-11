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Политика

11 апреля 2016, 16:05

Конкурс на праймериз ЕР составил 20 человек на место

Госдума выборы праймериз власть

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Конкурс на праймериз партии "Единая Россия" составит порядка 20 человек на место, сообщил первый заместитель секретаря московского отделения партии Олег Смолкин.

"У нас очень высокая ожидается конкуренция на предстоящем предварительном голосовании. У нас самый плотный округ – Центральный – насчитывает сейчас предварительно 33 желающих поучаствовать в борьбе за будущее кандидатское место. У нас нигде нет ниже 13-15 человек. В среднем у нас по 20 человек на один избирательный округ. Нас ожидает в этом плане очень насыщенная и интересная кампания в части информирования кандидатов о себе до 22 мая", – рассказал Смолкин.

Он отметил, что итоговое количество фамилий в каждом из бюллетеней определится к концу недели. "Сейчас идет процесс окончательной проверки документов. Наши рабочие группы смотрят бумаги, смотрят чистоту, но при этом мы понимаем уже сейчас: существенно эта цифра в 331 человек не изменится", – пояснил Смолкин.

По словам Смолкина, московский оргкомитет праймериз "Единой России" не допустит использование "черного пиара" среди участников. "В положении о предварительном голосовании написано, что "любой кандидат не имеет права агитировать как против другого кандидата, только за себя, так и не имеет права дискредитировать партию". В этом плане поставлен барьер на "черные" технологии, если кто-то из участников будет в этом уличен, то будут приниматься соответствующие решения о снятии его с дистанции", – добавил он.

Отметим, что праймериз "Единой России" запланированы на 22 мая. Заявления на участие в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму подали 133 депутата "Единой России". Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам.

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