Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Госдума отказалась от идеи постоплаты штрафстоянки при эвакуации автомобиля. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, сообщает Агентство "Москва".

"У нас был отзыв правительства, суть которого – слишком расширена концепция законопроекта. Для того, чтобы не тормозить обсуждение законопроекта, убрал свои поправки", – подчеркнул Лысаков.

Ранее m24.ru сообщало, что на инспекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) повесят персональные видеорегистраторы. С помощью видеоустройств инспекторы смогут записывать видео и делать фото с места нарушения. У видеорегистраторов будут GPS-датчики и невидимая ночная подсветка. К маю планируется закупить первые 100 устройств.

Видеорегистраторы предназначены для фиксации видеороликов и подтверждения правомерности действий сотрудников МАДИ. Кроме видеокамеры, гаджеты будут включать в себя GPS-датчик, невидимую ночную подсветку для работы в темное время суток, а также встроенную память, рассчитанную на запись до 9 часов видео.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/133]Как найти эвакуированную машину[/URLEXTERNAL]



На данный момент в столице работают 200 инспекторов МАДИ.

Они ежедневно обходят 36 маршрутов, каждый из которых включает порядка 5-7 улиц. Они выписывают постановления водителям, припарковавшим машины в неположенном месте. Нарушение правил остановки в Москве карается штрафом в 3 тысячи рублей. Авто могут эвакуировать, в этом случае владельцу придется оплатить его перемещение и хранение.