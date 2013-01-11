Депутаты Госдумы предлагают запретить курилки на работе

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Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой запретить комнаты для курения в зданиях, а также демонстрацию вредной привычки на экранах. Кроме того, законотворцы предлагают ввести антитабачный закон с 1 января 2014 года.

Инициаторами выступили двое депутатов от "Единой России" и один от ЛДПР. Согласно их поправкам, курение будет полностью запрещено в новых фильмах, а в старых оно будет сопровождаться социальной рекламой о вреде потребления никотина.

Парламентарии считают, что необходимо запретить производство и торговлю курительными смесями, а стенды с сигаретами отодвинуть от прилавков не менее чем на три метра, сообщает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2012 года Госдума в первом чтении приняла антитабачный закон, который запрещает курение в общественных местах, ограничивает появление сигарет на экране и продажу табачных изделий. Вступить в силу закон должен 1 января 2015 года.