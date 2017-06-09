Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2017 года

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Госдума одобрила поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2017 год в первом чтении, сообщает РИА Новости.

Планируемый рост расходов составит 362 миллиарда рублей, они достигнут 16,603 триллиона рублей. Ожидаемые доходы увеличатся на 1,191 триллиона – до 14,679 триллиона рублей.

Дефицит бюджета снизится на 829 миллиардов рублей – с 3,4 до 2,1 процента ВВП. Таким образом, дефицит составит 1,924 триллиона рублей. Поправки в бюджет разработаны по прогнозам номинальной величины ВВП в размере 92,19 триллиона рублей.