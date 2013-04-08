Штрафы за мат помогут обогатить русский язык, считают в Госдуме

Фото: Москва 24

Новый закон о штрафах за использование нецензурных слов и выражений в СМИ позволит более серьезно отнестись к печатному слову и вспомнить о том, что русский язык – один из богатейших и красивейших языков в мире. Об этом сообщил сетевому изданию m24.ru депутат Госдумы Николай Булаев.

По его словам, сами журналисты должны стремиться к тому, чтобы их материалы стали бы не только образчиком интересного подхода к подаче информации, но и образцом стиля речи.

"Сегодня много говорится о свободе информации, но любая свобода предполагает и ответственность", - отметил Булаев.

Он подчеркнул, что во время рассмотрения и принятия этого закона шли серьезные общественные дебаты, нужны ли подобные ограничения или нет.

"Многие СМИ говорили о том, что на их страницах и так нет нецензурной лексики. На мой взгляд, подобное сопротивление со стороны ряда СМИ не обосновано. Ведь в данном случае речь идет о тех изданиях, которые допускают слишком "вольную" манеру изложения. А это, в свою очередь, не только очень сильно обедняет речь, но и оскорбляет грамотных читателей", - сказал депутат.

Напомним, 8 апреля Президент России подписал закон, устанавливающий штрафы за использование нецензурных слов и выражений в СМИ.

Размер штрафа для граждан составит от двух до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, для должностных лиц – от 5 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 20 000 до 200 000 рублей.