Сегодня в СМИ: персональные данные и госмонополия на табак

Фото: M24.ru

Подозреваемых в убийствах подмосковных водителей нашли и штурмовали в Удельной

В ночь на четверг сотрудниками полиции и ФСБ были задержаны предполагаемые участники крупной банды, подозреваемые в убийствах водителей на подмосковных дорогах. Главарь преступной группы, уроженец киргизского города Ош Рустам Усманов, бросивший в спецназ гранату, был застрелен. Еще 15 человек оказались в изоляторе временного содержания.

По одной из версий, банда могла заниматься вербовкой боевиков, а убийства на подмосковных дорогах совершались в тренировочных целях, а также для того, чтобы посеять панику и страх среди населения, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Верховный суд регламентировал прием электронных документов

Верховный суд (ВС) России разъяснил, как подавать ему иски и жалобы в электронной форме. Порядок, утвержденный президиумом ВС, оговаривает то, по каким спорам можно представлять документы в цифровом виде, каким критериям они должны соответствовать и какие реквизиты содержать - вплоть до шрифта и цвета букв, сообщает "Коммерсантъ".

Также приводится открытый перечень оснований, по которым документы не будут считаться принятыми. Впрочем, юристы, уже натренированные подачей документов в арбитражные суды, не боятся проблем с оформлением.

Неправильная обработка персональных данных обойдется в 300 тысяч рублей

Максимальный штраф за нарушение правил обработки персональных данных вырастет с 10 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом Роскомнадзор будет иметь право самостоятельно составлять акты о нарушениях, связанных с персональными данными. Пока же этим занимается прокуратура. Поправки в КоАП подготовило Минкомсвязи, сообщает "Российская газета".

Кроме того, будут введены штрафы для операторов персональных данных, которые не обеспечивают своим пользователям конфиденциальность.

В России могут ввести госмонополию на табак

Если в России введут госмонополию на производство табачной продукции, то товарам нынешних производителей на полках магазинов придется потесниться. Впрочем, как и контрафакту, пишет "Российская газета".

Эти новации заложены в законопроекте, который на следующей неделе будет рассматривать Госдума. Эксперты неоднозначно оценили инициативу - ее последствия видятся им по-разному. Но они сошлись в одном: как ни крути, а госмонополия на табак до добра не доведет.

Дефицита гречки не будет

На прошлой неделе оптовые цены на гречиху выросли на 18 процентов и продолжают расти. Но дефицита не ждут ни Минсельхоз, ни опрошенные "Ведомостями" эксперты: рост цены может быть спекулятивным

Новым вице-спикером Госдумы станет Андрей Исаев

Новым вице-спикером Госдумы вместо Людмилы Швецовой станет Андрей Исаев, который сейчас возглавляет комитет по труду и соцполитике. Комитету подберут нового руководителя, а Исаев будет курировать все социальное направление нижней палаты парламента, сообщает РБК.

В "Единой России" обсуждали на пост зампреда Госдумы еще трех депутатов, но в итоге решили выбрать бывшего главного партийного агитатора, который сделал "необходимые выводы" после прошлогоднего скандала на борту самолета.