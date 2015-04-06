Депутата Госдумы заподозрили в крупном мошенничестве

"Вечер": Депутата Госдумы Вороненкова хотят лишить неприкосновенности

Следственный комитет намерен привлечь депутата Госдумы Дениса Вороненкова в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенническом хищении недвижимости в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление совершалось в 2010–2011 годах. Как уточняется, соучастники с помощью поддельных документов завладели зданием стоимостью 127 миллионов рублей, принадлежащим ООО "ТОМА". Кроме того, компания лишилась своего уставного капитала, сумма которого не называется.

По данным следствия, организатором преступления был депутат Государственной Думы Денис Вороненков.

Следственный комитет направил в Генеральную прокуратуру документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении депутата Вороненкова неприкосновенности и даче согласия на привлечение его в качестве обвиняемого.

По словам официального представителя СК Владимира Маркина, шесть соучастников этого преступления ранее были осуждены по статье "Мошенничество", в отношении еще одного дело рассматривается в суде, двое – в статусе обвиняемых.

Денис Вороненков – депутат Госдумы от КПРФ, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, ранее СМИ широко освещали свадьбу Вороненкова с оперной певицей и также депутатом Госдумы Марией Максаковой.