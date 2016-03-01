Форма поиска по сайту

Находящимся под домашним арестом гражданам могут разрешить голосовать

Гражданам, находящимся под домашним арестом, могут разрешить голосовать. Такое предложение пообещал рассмотреть глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, сообщает Агеснтство "Москва".

"Что касается реализации, действительно, активного избирательного права, этот вопрос, несомненно, будет решен. Мы полагаем, что, может быть, даже нет необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, но, тем не менее, и этот вариант тоже продумывается", – цитирует агентство Плигина.

Он пояснил, что организация голосования для находящихся под домашним арестом может быть также прописана в нормативных документах Центризбиркома. Сложностей при решении данного вопроса депутат не видит.

Отметим, ранее уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова заявила, что практически ни в одном регионе России нет системы организации выборов на дому для тех, кто находится под домашним арестом. По ее мнению, в законодательстве следует прописать возможность голосования для таких избирателей.

Сегодня же стало известно, что россиянам разрешат голосовать на выборах депутатов Госдумы 18 сентября по месту жительства, а не по прописке.

По словам члена ЦИК РФ Майи Гришиной, согласно поправкам в законе "О выборах депутатов Госдумы", активным избирательным правом гражданин наделяется по месту временного пребывания, если он официально зарегистрировался не менее чем за три месяца до дня голосования.

