20 февраля 2017, 10:15

Культура

Литературная "Мужская среда" пройдет в Гоголь-центре

Дата: 22 февраля, 20:30

Место: Гоголь-центр, ул. Казакова

Фото: facebook.com/besprincypnyechteniya

Ради чего идти: Театральный проект "БеспринцЫпные чтения" был придуман писателем Александром Цыпкиным. Ведущие российские актеры читают со сцены рассказы современных отечественных писателей. Новый сезон чтений откроют три прозаика: Александр Маленков (главный редактор журнала MAXIM), Александр Снегирев (лауреат Русского Букера) и сам Александр Цыпкин. Инициатор проекта говорит, что этом новом выпуске будут и новые рассказы (про потенциальный брак иностранца с россиянкой и приключения солдата в СССР) и классические произведения, давно не звучавшие со сцены.

Что еще: "БеспринцЫпные чтения" путешествуют по миру, от Москвы и Петербурга до Тель-Авива и Сингапуга. В российской столице чтения проходят в Гоголь-центре и Электротеатре Станиславский.

Подробности на сайте Гоголь-центра.

