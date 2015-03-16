Спектакль "Озеро" погрузит зрителя в омут общества потребления

Фото: gogolcenter.com

20, 21 и 22 марта в "Гоголь-центре" состоится премьера спектакля Сергея Виноградова "Озеро" по пьесе Михаила Дурненкова.

По сюжету друзья, переживающие кризис среднего возраста, собираются на пикник у озера. У каждого – рутинная работа, проблемы и сложности в личной жизни. Выезд на природу – это повод для откровенных разговоров и попытка разобраться в себе. При этом все они чего-то боятся: бродящего по лесу питбуля или наступления апокалипсиса. А главным открытием для героев станет новость о том, что любовь с первого взгляда существует.

Жесткая и одновременно трогательная пьеса Михаила Дурненкова посвящена обществу потребления, которое постепенно тонет в грубости, пошлости и грязи.

