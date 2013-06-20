Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 14:00

В Парке Горького появится исчезающая стена с цитатами известных немцев

Фото: kultura.mos.ru

22 июня у Пионерского пруда в Парке Горького откроют инсталляцию "Исчезающая стена". Презентация станет одним из завершающих событий Года Германии в России 2012-2013.

Стена состоит из более 5000 деревянных брусков с нанесенными на каждый из них цитатами немецких деятелей – от философов до панк-музыкантов. Посетители парка смогут вынимать бруски с цитатами из стены и забирать с собой домой. Так, олицетворяющая границы стена полностью исчезнет.

Архитектурный проект был разработан выпускницей МАРХИ Марией Яблониной. Он призван символизировать российско-немецкий диалог культур. Проект стены в ходе мастер-классов создали студенты Московского архитектурного института под руководством Штутгартского инженера и архитектора Вернера Зобека.

