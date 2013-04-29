Издание М24.ru приняло участие в акции "Георгиевская ленточка"

В солнечный понедельник, 29 апреля, редакция М24.ru присоединилась к традиционной акции "Георгиевская ленточка", которая проходит сейчас на улицах Москвы. Сотрудники сетевого издания раздали около 500 ленточек недалеко от станции метро "Белорусская".

Отметим, Георгиевскую ленточку можно получить с 26 апреля по 9 мая – именно в эти дни проходит акция. Мероприятие проводится ежегодно с 2005 года. Его главная цель - напомнить новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века.

Изначально акцию планировали проводить только в Москве, но благодаря волонтерам она проходит во многих городах России. За девять лет энтузиасты раздали более 100 миллионов ленточек по всему миру.

Напомним, в День Победы в Москве пройдет более тысячи различных мероприятий. 9 мая, помимо парада на Красной площади, в столице состоится шествие памяти "Москва помнит", в рамках которого потомки участников войны пройдут по Тверскому бульвару с фотографиями своих предков и их орденами.

Также в этот день у Большого театра пройдет традиционная встреча ветеранов. На Тверской площади покажут фильм "Остановись! Посмотри! Вспомни!", а вечером на Поклонной горе молодые артисты будут исполнять военные песни. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут и в городских парках.