Фонд "Сколково" выполнил часть предписаний Генпрокуратуры

Фото: M24.ru

Фонд "Сколково" выполнил часть предписаний, вынесенных по итогам проверки Генеральной прокуратуры.

Как сообщил агентству ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Фонда "Сколково" Роман Щербаков, часть нарушений уже устранена, по другим пунктам проводятся проверки и экспертизы. Кроме того, контроль за расходованием средств Фонда ужесточили.

Как показали результаты проверки деятельности Фонда и его дочерних компаний, затраты на реализацию проекта инновационного центра "Сколково" в размере 125 миллиардов рублей не были оправданы.

В результате Генпрокуратура вынесла представление на имя руководителя Фонда Виктора Вексельберга с требованием возместить неоправданно израсходованные средства и назвать сотрудников, виновных в растрате.

Механизм получения грантов сделали возвратным - в случае несостоятельности какого-либо проекта финансирование можно будет отозвать.

Как сообщало ранее надзорное ведомство, некоторую часть израсходованных государственных средств удалось вернуть, прекратив необоснованные выплаты в размере 300 миллионов рублей. Еще 15 миллионов возмещено по договорам оказания рекламных услуг.