"Газпром" опроверг информацию об эвакуации из главного офиса

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Газпром" опроверг информацию об эвакуации из главного здания на улице Наметкина. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Twitter.

"Информация об эвакуации центрального офиса ОАО "Газпром" является ложной. Эвакуации нет. Все сотрудники продолжают работать на своих местах", - сообщила пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что головной офис "Газпрома" на юго-западе Москвы эвакуируют из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва здания. Утверждалось, что в пятницу в офис "Газпрома" пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе.

Отметим, что на прошлой неделе на юго-востоке столице из-за пожара в ТЦ "Дубровка" эвакуировали 250 человек. Тогда загорелись товары в одном из павильонов на первом этаже здания.

А 5 сентября пришлось эвакуировать почти 700 покупателей и продавцов из гипермаркета "Ашан" рядом с метро "Братиславская". Как выяснилось, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в одном из бутиков. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра.