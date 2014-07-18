Троллейбусы на Бульварном кольце 20 июля будут ходить с опозданием

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Из-за велопробега 20 июля общественный транспорт по Бульварному кольцу будет ходить с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, с 12 часов до окончания мероприятия увеличат интервалы автобусов №№ 6, 12ц, 24 и 25 и троллейбусов №№ 1, 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16, 31, 33, 44, 45 и 63, а также трамваев №№ 3 и 39.

Напомним, 20 июля состоятся ГУМовские велокатания. Маршрут протяженностью 10 километров пройдет по Кремлевской набережной и части Бульварного кольца: Гоголевскому, Никитскому, Тверскому, Петровскому и Покровскому бульварам. Затем по улицам Ильинка, Солянка и Варварка велосипедисты вернутся к ГУМу.

Сбор и регистрация участников велопробега начнется в 10.00 на улице Ильинка, у главного универсального магазина столицы. Старт будет дан в 11.00. Финишируют участники велокатаний также у ГУМа в 13.00-14.00.

Победителей забега ждут ценные призы - велосипеды, велоэкипировка и угощения от гастронома ГУМ.