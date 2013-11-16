В ГУМе появилась елка телеканала "Москва 24"

В ГУМе открылась выставка елок

В ГУМе открылась выставка новогодних деревьев. Каждая из елок украшена по индивидуальному проекту. Свои елки оформляли представители различных организаций. Среди участников и команда "Москва Медиа", сообщает телеканал "Москва 24".

Все елки абсолютно одинаковые, их высота составляет два метра десять сантиметров. Диметр у основания - около метра. Но у каждой новогодней красавицы свое неповторимое, оригинальное убранство.

Каждый год ГУМ приглашает модные бренды и социально ответственные компании наряжать новогодние деревья, которые будут выставлены на 2-й линии магазина. Изначально все зеленые "конкурсантки" одинаковые, но новогодние украшения, разработанные компаниями-участницами в соответствии с фирменной стилистикой своего бренда, делают каждую ель уникальной.

В конце декабря будет проведен благотворительный аукцион, на котором будут выставлены все ели-участницы. Собранные в ходе аукциона средства пойдут на поддержку детского хосписа.

Елку "Москва Медиа" можно увидеть на 2-й линии ГУМа у входа со стороны Ильинки.