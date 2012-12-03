В ГУМе появилась елка телеканала "Москва 24"

ГУМ проводит акцию "Новогодние елки на Красной площади"

Городской телеканал "Москва 24" принял участие в проекте "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Украшенное нашими журналистами дерево будет украшать главный магазин страны в течение всего декабря.

Каждый год ГУМ приглашает модные бренды и социально ответственные компании наряжать новогоднее дерево, которое будет выставлено на 1-й линии магазина в месяца. Изначально все зеленые "конкурсантки" одинаковые, но новогодние украшения, разработанные компаниями-участницами в соответствии с фирменной стилистикой своего бренда, делают каждую ель уникальной.

В конце декабря будет проведен благотворительный аукцион, на котором будут выставлены все ели-участницы. Собранные в ходе аукциона средства пойдут на поддержку детского хосписа.

"Москва 24" участвует в проекте совместно с Британской высшей школы дизайна, студенты которой подготовили уникальные авторские украшения на елку.