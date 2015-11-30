Расследование теракта в аэропорту Домодедово и санкции против Турции

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Каждый дополнительный балл за экзамен увеличивает зарплату выпускника на 2 процента

Зарплаты выпускников качественных вузов (с высоким средним баллом приема) на 30-40 процентов выше, чем у молодых специалистов, окончивших "некачественные" высшие учебные заведения, сообщает "Коммерсант". По подсчетам исследователей Высшей школы экономики (ВШЭ), каждый дополнительный балл, полученный по результатам ЕГЭ, в итоге увеличивает доход молодого сотрудника на 2 процента.

В аэропорту Домодедово не нашлось виновных в теракте

Следственным комитетом РФ прекращено громкое уголовное дело о неисполнении требований транспортной безопасности (ч. 3 ст. 263-1 УК РФ), возбужденного в связи с терактом в 2011 году в аэропорту Домодедово, пишет "Коммерсант". Его фигурантами являлись четверо топ-менеджеров коммерческих структур аэропорта и столько же милицейских начальников. После 53 месяцев расследования СКР установил, что в их действиях отсутствует состав преступления. Из материалов расследования следует, что взрыв смертника в Домодедово можно было бы предотвратить, если бы правоохранительные органы отреагировали повышенными мерами безопасности на подготовку другого теракта с использованием "живых бомб" – на Красной площади.

ГИБДД вводит новый тест на алкоголь

Инспекторы ДПС предложат водителям дыхнуть в алкотестер без понятых и составления протоколов, передает "Коммерсант". Новый прибор, необходимый ГИБДД в качестве экспресс-теста, определит лишь наличие алкоголя в выдохе, но не точное его количество. Всего понадобится порядка 24 тысяч приборов, посчитали в МВД, на это необходимо 168 миллионов рублей из бюджета. Использование подобных тестов нужно ограничить, считают в Госдуме, чтобы избежать "провокаций и давления" со стороны сотрудников ГИБДД.

Санкции ударят и по Турции, и по России

В понедельник первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов доложит премьеру Дмитрию Медведеву о выполнении подписанного в субботу указа президента о введении экономических санкций против Турции, сообщают "Ведомости". Указ, последовавший в ответ на уничтожение турецким истребителем российского бомбардировщика, участвовавшего в боевых действиях в Сирии, предписывает отменить безвизовый режим с Турцией и чартерное авиасообщение с ней, рекомендует отказаться от продажи туров в эту страну, предписывает ограничить поставки турецкой продукции в Россию и привлечение турецких компаний к выполнению российских проектов, а турецких граждан – к работе в российских компаниях.

Перечень продуктов, компаний или сфер деятельности, которых коснутся ограничения, к вечеру воскресенья еще не был утвержден: аппарат правительства продолжал работу над анализом предложений из министерств. "Ограничения по еде будут, но выборочные, будут касаться лишь некоторых продуктов, список выйдет на днях. Правительство настроено действовать очень осторожно, учитывая, что впереди праздники", – говорит высокопоставленный чиновник.

Страховщики могут объединиться в пул для защиты рисков дольщиков

Сейчас ведется разговор о том, чтобы страховщики объединились в пул для страхования ответственности застройщиков перед дольщиками, сообщают "Ведомости". C этим предложением выступил Всероссийский союз страховщиков, ЦБ его поддерживает. С 2014 года по закону о долевом строительстве застройщики обязаны страховать свою ответственность, однако крупные страховщики в основном отказываются брать их риски. Поэтому в сектор пришли небольшие компании, готовые без достаточного капитала страховать по низким тарифам.

В октябре этого года ЦБ решил "отрезвить" рынок, повысив требования к страховщикам. Теперь риск на одного застройщика, который берет компания, должен составлять не более 30 процентов ее капитала, а минимальные собственные средства должны составлять 1 млрд рублей. В итоге на рынке осталось вместо 30 лишь четыре компании помимо Общества взаимного страхования (ОВС).

Верховный суд разрешил арестовывать единственное жилье должников

Верховный суд разрешил арестовывать единственное жилье должников, пишет "Российская газета". Это не значит, что человека выселят на улицу. Пустить единственный дом с молотка по-прежнему будет невозможно. Но зато и человек не сможет ни продать жилье, ни прописать там посторонних людей. Более того, если дом частный и стоит на своей земле, часть участка в некоторых случаях могут отрезать и продать. Ведь должен же человек как-то расплатится с теми, кто давно ждет от него денег.

ОСАГО с поправкой

Начиная с 9 декабря автовладельцы, для покупки электронного полиса ОСАГО, не будут указывать свой номер СНИЛС. Соответствующие поправки в Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности" были подписаны на днях президентом, пишет "Российская газета". По непонятной причине в различных СМИ это называется упрощением оформления электронной автогражданки. Однако это совсем не так. Дело в том, что закон позволял покупать ОСАГО в электронном виде при помощи трех вариантов упрощенной электронной подписи.

Первый – получение электронной подписи в Роскомсвязи, или при наличии регистрации на сайте "Госуслуг". То есть именем и паролем на "Госуслугах" тоже можно пользоваться для покупки электронного полиса ОСАГО. Второй вариант – открытие "личного кабинета" на сайте страховой компании, услугами которой вы пользуетесь. Воспользовавшись личным паролем на нем, вы сможете приобрести электронный полис. Но только в этой компании.