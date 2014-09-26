Столичная Госавтоинспекция начала выдавать автошколам новые программы обучения

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная Госавтоинспекция начала выдавать автошколам новые программы подготовки (переподготовки) водителей авто- и мототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба управление ГИБДД по Москве.

Первые заключения выданы Технологическому колледжу №21 и ООО "Учебный центр "Перспектива".

5 ноября прошлого года вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, а в декабре были разработаны новые программы обучения в автошколах. Теперь продолжительность обучения в автошколе будет составлять порядка 3-3,5 месяцев, при этом водители должны будут вместо 106 часов заниматься 134 часа теорией и 56 часов автомобильной практикой. Причем каждый урок вождения будет занимать 60 минут вместо обычных 45.

Измененные учебные программы автошкол будут разделены на три цикла. В рамках базового цикла учащимся расскажут о дорожном законодательстве, психофизиологии деятельности водителя, мерах первой помощи, а также дадут общие сведения об управлении транспортным средством (те, кто уже имеет права на управление транспортом любой категории, смогут отказаться от изучения этих дисциплин).

В специальный цикл войдут более специализированные предметы: устройство, техническое обслуживание, основы управления транспортом определенной категории или подкатегории. Профессиональный цикл позволит ознакомиться с организацией грузовых и пассажирских перевозок.

Кроме того, по новым правилам, водители теперь смогут получать права 16 различных категорий и подкатегорий, например, М — мопеды, А – все мотоциклы и А1 — легкие мотоциклы, В1- квадроциклы, трициклы, В - автомобили массой до 3,5 тонн. Кроме того, водители смогут учиться и сдавать экзамены на машинах с "автоматом".

Новые требования были зарегистрированы в Минюсте 9 июля, после чего автошколам дали месяц для перехода на работу по новым правилам. С 12 августа образовательные учреждения уже могут подавать заявления в ГИБДД, чтобы их программы проверили на соответствие новым требованиям. Одним из обязательных условий перехода на новые учебные программы является наличие у автошколы площадки размером 0,24 га.