Почти 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Москве за три дня

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В ГИБДД подвели итоги проведения профилактического мероприятия "Безопасность". За три дня в Москве было зафиксировано почти 10 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Больше всего протоколов - свыше 2 тысяч - было составлено на водителей, управлявших незарегистрированным или неправильно зарегистрированным транспортом, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

На втором месте по "популярности" - технические неисправности, запрещающие эксплуатацию автомобиля. За три дня было выявлено 1636 таких случаев. А 1348 водителей были оштрафованы за езду с грязными номерами.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 711 случаев превышения допустимых норм тонировки.

855 водителям запретили эксплуатацию транспортных средств и изъяли номерные знаки с принадлежащих им автомобилей.