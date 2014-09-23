Форма поиска по сайту

23 сентября 2014, 23:58

Безопасность

Инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля 28 граммов гашиша

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные инспекторы ГИБДД обнаружили и изъяли у пассажира машины 28 граммов гашиша, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе проверки документов у водителя автомобиля "ВАЗ" инспекторы ГИБДД обратили внимание на пассажиров, которые при общении с полицейскими заметно нервничали, а на вопросы отвечали неохотно.

При личном досмотре у одного из них обнаружили сверток с веществом неизвестного происхождения. После исследования выяснилось, что в свертке был наркотик — гашиш.

В отношении подозреваемого, 25-летнего мужчины, возбуждили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств".
Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

ГИБДД следствие гашиш задержание

