Инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля 28 граммов гашиша

Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные инспекторы ГИБДД обнаружили и изъяли у пассажира машины 28 граммов гашиша, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В ходе проверки документов у водителя автомобиля "ВАЗ" инспекторы ГИБДД обратили внимание на пассажиров, которые при общении с полицейскими заметно нервничали, а на вопросы отвечали неохотно.
При личном досмотре у одного из них обнаружили сверток с веществом неизвестного происхождения. После исследования выяснилось, что в свертке был наркотик — гашиш.
В отношении подозреваемого, 25-летнего мужчины, возбуждили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств".
Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
