ГИБДД разработала новые правила сдачи экзамена на права

ГИБДД ужесточит требования к подготовке водителей

ГИБДД разработала новый свод правил сдачи экзамена для желающих получить права. В случае принятия поправок сдать экзамен станет сложнее.

Согласно документу, на сдачу всего экзамена ученику дается 3,5 часа вместо 5, предоставляемых сейчас. Ужесточились требования к ошибкам - за каждый промах придется ответить на 5 дополнительных вопросов.

Вместо 5 элементов практической части экзамена сдавать будущим водителям теперь придется всего 4, однако каждый из них стал обязательным.

Количество пересдач ограничили до 5.

Ужесточатся требования и для водителей со стажем вождения до 1 года. Им запретят ездить со скоростью более 70 км/час, перевозить более одного пассажира, ездить ночью и выезжать на скоростные трассы.

Данный законопроект находится на стадии обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Межрегиональная ассоциация автошкол призывает ввести запрет на самоподготовку, снять ограничения по учебной езде и увеличить время и сложность испытаний в условиях практического экзамена.

В организации считают, что во время экзамена надо ехать не по тихой улице в "парниковых условиях", а по автомагистрали, также имеет смысл рассмотреть возможность сдачи практической части экзамена в темное время суток, то есть реальных условиях дорожного движения.