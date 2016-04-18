Число пострадавших в авариях на МКАД детей увеличилось

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

За три месяца этого года в авариях на МКАД пострадало на 57 процентов больше детей, чем в прошлом году, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил старший инспектор группы пропаганды первого спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве Ася Безух, в связи с этим дорожные полицейские организовали дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Первая акция уже прошла 16 апреля на МКАД.

"В результате мероприятия 16 апреля 2016 года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 50 водителей, нарушивших правила перевозки детей", – сказала Ася Безух.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/297]Как правильно оформить ДТП по Европротоколу[/URLEXTERNAL]



В России число ДТП с участием детей сократилось на 4,5 процента, число погибших – на 16,5 процента, раненых – на 3,5 процента.

Вместе с тем, на 2,3 процента увеличилось количество аварий с пострадавшими детьми-пешеходами, в том числе 3,8 процента – на пешеходных переходах.