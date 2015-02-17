Сегодня в СМИ: загородная недвижимость и кредитные терминалы

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Начальник ГИБДД РФ Виктор Нилов - о финансировании и урезании полномочий

Начальник ГУ ОБДД (ГИБДД) МВД России генерал-лейтенант Виктор Нилов рассказал газете "Коммерсантъ", как Госавтоинспекция готовится к сокращению государственного финансирования в 2015 году.

При этом он не поддерживает идею возможного урезания полномочий ведомства: речь идет об инициативе передачи московским властям функций по администрированию ряда нарушений ПДД. А вот от функции выдачи номерных знаков для автомобилей ГИБДД отказаться готова

Упрощенную регистрацию загородной недвижимости могут продлить

"Дачная амнистия" может быть продлена до 1 марта 2018 года. Соответствующую инициативу Госдумы вчера поддержало Минэкономики с учетом "массовых запросов" общественности.

Юристы приветствуют такое решение, но предупреждают, что этим стоит ограничиться, иначе люди привыкнут регистрировать постройки постфактум. Впрочем, по их мнению, для тех, кто не хочет "светить" свое имущество или платить налоги, эта инициатива и вовсе неактуальна, пишет в среду "Коммерсантъ".

Ольга Голодец - о ценах на лекарства, вакансиях для безработных и завтраках в детских садах

У россиян будет больше выбора - куда поехать отдохнуть и подлечиться. В этом году федеральные ведомства передадут регионам 23 санатория. Появятся в стране и детские туристические маршруты.

Об этом "Российской газете" рассказала вице-премьер Ольга Голодец. А так же о новых детсадах, о том, как будут сдерживать цены на лекарства и помогать людям, оставшимся без работы.

Малый бизнес освободят от налогов на два года

С 1 марта руководители субъектов Федерации будут иметь право предоставлять в аренду инвесторам земельные участки без проведения торгов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, воспользовавшись этим правом, намерен активизировать процесс привлечения в регион инвестиций, пишет "Российская газета".

"Мера поможет развеять миф о том, что в Подмосковье земля дорогая. Стратегическим ключевым инвесторам мы будем предоставлять участки в аренду за номинальные деньги - по рублю за гектар. Лишь бы они создавали производства и открывали новые рабочие места", - заявил Воробьев. Соответствующий законопроект в ближайшее время поступит в областной парламент.

Экономисты бьют тревогу из-за новинки на рынке микрокредитования

Кредитные терминалы, или кредитоматы, - новинка на рынке микрокредитования - с невообразимой скоростью набирают популярность среди любителей "быстрых" займов.

Экономисты бьют тревогу: возможность в кризис перехватить 5–10 тысяч до зарплаты выливается для заемщиков в немыслимые проблемы: огромные проценты, малоприятное общение с коллекторами и необходимость перезанимать, чтобы отдать уже взятое, сообщает "Московский комсомолец".

Горожане выбрали зеленый наряд столицы

В рамках акции "Миллион деревьев" этой весной планируется озеленить более 2,5 тысячи дворов, высадить около 10 тысяч деревьев и более 180 тысяч кустарников, пишет "Вечерняя Москва".

По мнению москвичей, которое они высказали в рамках проекта "Активный гражданин", лучшие деревья для посадки - каштан, береза, ель. В рейтинге среди кустарников лидируют сирень и можжевельник.