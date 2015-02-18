Автоинспектора задержали в столице по подозрению во взятке

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Сотрудника столичной Госавтоинспекции задержали по подозрению в получении взятки, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Задержать подозреваемого удалось сотрудникам отдела собственной безопасности УВД по СЗАО. По данным полиции, инспектор получил 50 тысяч рублей за непривлечение нарушителя к ответственности.

По итогам проверки сотрудника ГИБДД уволят по отрицательным мотивам и будут судить согласно закону, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.