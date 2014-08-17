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Происшествия

17 августа 2014, 10:23

Три инспектора ГИБДД пострадали в ДТП в Новой Москве

ГИБДД иномарки пострадавшие инспекторы авария чп дтп госпитализации

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 16 августа, на территории Новой Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В их числе – три инспектора ГИБДД.

Около 09.00 на 37-м километре Калужского шоссе житель Тверской области, управляя личным автомобилем Honda Civic, решил объехать пробку по обочине. При повороте он не справился с управлением и столкнулся с Nissan Juke, двигавшимся в попутном направлении. Затем Honda столкнулась со служебным автомобилем ГИБДД Москвы, сообщает Агенство "Москва".

Трое инспекторов получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы. Пострадавших госпитализировали, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Водитель Honda был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Пассажирку Nissan доставили в больницу с переломом поясничного отдела позвоночника.

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