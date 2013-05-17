В экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы появятся консультанты

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичных регистрационно-экзаменационных подразделениях появятся сотрудники–консультанты.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Москве, сотрудники будут консультировать граждан и фактически станут для них "мамой и папой".

Кроме того, консультанты будут контролировать получение гражданами талонов в терминалах системы управления очередью, устранять причины, способствующие возникновению конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения – принимать меры к разрешению конфликта.

В обязанности новых сотрудников входит и оказание содействия гражданам вплоть до разрешения бытовых вопросов, а также регулирование парковки транспорта, прибывшего в РЭП.

Также консультанты будут выборочно принимать участие в приеме практической части экзаменов на получение прав, осуществлять мониторинг нахождения в РЭП посторонних лиц и пресекать коррупционные проявления.