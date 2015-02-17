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Происшествия

17 февраля, 13:00

Сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей

ГИБДД рейды нетрезвые водители дтп

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

ГИБДД Москвы проведет рейд "Нетрезвый водитель", сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Цель рейда – провести профилактику и пресечь грубые нарушения Правил дорожного движения. Тотальные проверки проведут на грядущих выходных – в ночь с 21 на 22 февраля и с 23 на 24 февраля.

Суть рейда в том, чтобы на конкретном участке дороги остановить и проверить как можно больше машин. При этом при отсутствии первых признаков опьянения – запаха алкоголя, неадекватного поведения, несвязности речи, водителям сразу же позволят уехать. Если же будут основания предположить, что автомобилист находится в нетрезвом состоянии, его задержат.

15 февраля сотрудники ГИБДД провели подобные рейды. По официальной статистике, по вине именно таких водителей происходит больше всего ДТП.

Всего за прошедший год в России произошло более 180 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими. Большая часть вины лежит на автолюбителях, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Так, за несколько часов очередной рейд на юго-востоке столицы выявил четырех человек, которые управляли автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом от медосвидетельствования водители отказались, что согласно законодательству, доказывает их вину.

Сотрудники ГИБДД провели рейды по выявлению нетрезвых водителей

Напомним, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за управление авто в нетрезвом виде.

Ранее нарушение было административным, за него предусматривался штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на три года. Теперь же уголовный кодекс будет дополнен статьей 264.1, которая начнет действовать с 1 июля 2015 года.

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Тем, кого поймают пьяным в течение года после возвращения водительских прав за предыдущее вождение в состоянии опьянения, будет грозить наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух лет лишения свободы.

Кроме того, виновных, будут лишать водительских прав на срок до трех лет.

Также документом ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло смерть человека. Если погиб один человек, минимальное наказание за преступление составит два года лишения свободы, если погибли двое и более человек – от четырех лет.

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