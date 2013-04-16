Общение нарушителей и инспекторов ГИБДД будет записываться

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца года все машины ГАИ планируют оснастить средствами видео- и аудиофиксации нарушений. Они будут записывать процесс общения инспектора с нарушителем ПДД и помогут предотвратить взяточничество при оформлении протоколов.

Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, такую задачу перед полицейскими поставил министр внутренних дел.

Кроме того, новые средства фиксации нарушений помогут и инспекторам ГИБДД. Они позволят исключить факты давления на полицейских со стороны так называемых "неприкасаемых" водителей.

Сотрудники правопорядка на дорогах предлагают установить видеонаблюдение при общении с водителями с прямой передачей информации в интернет и единые базы данных. Также предлагается ввести санкции за попытку использования служебного положения нарушителем при общении с инспектором.

Напомним, что в апреле введены нововведения в правила дорожного движения. Это также может вызвать конфликты между автомобилистами и инспекторами ГИБДД.

Согласно поправкам в дорожное законодательство, московские водители смогут поворачивать направо на красный сигнал светофора. Кроме того, в три раза выросли штрафы за въезд фур на МКАД.