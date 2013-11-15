ГИБДД Подмосковья предупреждает водителей об ухудшении погоды

Фото: ИТАР-ТАСС

ГИБДД предупреждает автомобилистов об ухудшении погоды в Подмосковье, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Московской Области.

"По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Московской области ожидается резкое колебание температуры - от минусовых отметок ночью, до плюсовых - днем, а также выпадение осадков в виде снега с дождем. Такие метеорологические явления способствуют образованию обледенений на отдельных участках дорог, особенно в местах расположения эстакад, мостов и путепроводов", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют обратить особое внимание на соблюдение дистанции и скоростного режима, а также быть предельно внимательными к пешеходам.

Отметим, в четверг утром жители Москвы наблюдали первый ноябрьский снег.

Сегодня ночью по улицам столицы проехали колонны коммунальной спецтехники. Из-за возможного похолодания они обрабатывали дороги жидкими реагентами. Работа велась на основных городских магистралях. Особое внимание коммунальщики уделили опасным участкам: мостам, эстакадам, тоннелям, а также затяжным подъемам и спускам.