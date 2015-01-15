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На Варшавском шоссе задержан мужчина с 10 граммами амфетамина, сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Москве.

Сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль марки Lifan. В ходе личного досмотра было обнаружено 12 свертков порошкообразного вещества.

Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество оказалось наркотическим средством – амфетамин, массой 10,67 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.